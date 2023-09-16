Тарханов: «ЦСКА по-прежнему претендент на медали, но насчёт чемпионства пока не уверен»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о результатах ЦСКА после матча с «Крыльями Советов».

«Армейцы» не смогли обыграть команду Игоря Осинькина в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 2:2.

«Я думаю, что у ЦСКА нет никакого кризиса, уверен, они исправят положение. ЦСКА по-прежнему претенденты на медали, но насчет чемпионства пока не уверен. ЦСКА не хватает стабильности», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Владимира Федотова находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за восемь игр.