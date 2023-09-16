​Осинькин высказался об упущенной победе над ЦСКА

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после гостевого матча с ЦСКА, который завершился вничью со счётом 2:2. Самарцы по ходу игры вели с разницей в два гола.

«Вести 2:0, иметь численное преимущество и добиться лишь ничьей – это негатив. Мы слишком многое позволяли соперникам. Когда хотели спасать матч, нам не хватило скамейки», - сказал Осинькин журналистам.

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут в субботу, 23 сентября. Команда Игоря Осинькина будет играть против «Сочи» на своём поле.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.