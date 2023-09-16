Федотов оценил игру Файзуллаева в матче против «Крыльев Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре полузащитника Аббосбека Файзуллаева в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

Игрок олимпийской сборной Узбекистана появился на поле во втором тайме.

Специалист отметил, что участие игрока планировалось несмотря на то, что он провел три важных матча за свою сборную.

«Мендес и Обляков тоже недавно прибыли в расположение команды, это отразилось на стартовом составе, но потом пришлось использовать всех нужных», - приводит слова Федотова «Матч ТВ».