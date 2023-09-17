Новый джокер «Зенита», активность «Рубина» и бразильский Захарян для «Динамо»: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Всё, закрылись трафнсерные окна, будоражившие нас в отсутствие европейских. Последние приобретения сделали клубы РПЛ и Саудовской Аравии, так и не сумевшей выманить Мохамеда Салаха из Ливерпуля. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» усилился на флажке

Сергей Семак трансферную кампанию резюмировал так: «Выплываем. Лидеры ушли, новички постараются их заменить». Не самая ободряющая оценка, но что уж есть. В последние дни трансферного окна чемпион укрепил атаку, вызволив Изидора из Москвы. Вильсон убегал, уезжал, прятался во Франции, закидывал «Локо» зарубежными вариантами, но в итоге оказался в Санкт-Петербурге.

Пока не видно чёткого места в старте «Зенита» для Изидора, но на то он и топовый джокер, постоянно забивавший за «Локомотив» со скамейки. Такое усиление будет стоить питерцам один миллион евро за год аренды. В конце сезона у «Зенита» активируется право обязательного выкупа за шесть миллионов евро. «Железнодорожники», кстати, тоже не спали и успели найти замену Изидору. Из «Пари НН» выписали Тимура Сулейманова, выдающего очень хороший год.

«Динамо» громыхнуло дорогим трансфером

В это межсезонье «Динамо» было настроено на полузащитников из Латинской Америки. Подписали мексиканца Луиса Чавеса и колумбийца Хорхе Карраскаля, а теперь из Бразилии выписали замену Арсену Захаряну. Сумели даже остаться в плюсе. Если за Арсена Захаряна выручили 12,5 миллионов евро, то «Гремио» выслали всего 10. А в обратном направлении последовал 23-летний Бителло, подписавший контракт до 2028 года. Бразилец играет атакующего полузащитника, по формату и функционалу похож как раз на Захаряна, так что можно считать его прямой заменой. В этом году Бителло сыграл за «Гремио» 19 матчей, забил 4 гола.

Пять новичков «Рубина» в дедлайн

Казанцы стали самым активным клубом в последний день трансферного окна и, безусловно, заслужили отдельное упоминание. За сутки «Рубин» подписал половину основного состава – пять футболистов. И ведь имена на слуху, по крайней мере, по меркам РПЛ. И если Урош Дрезгич и Никола Чумич (лучший бомбардир «Войводины») вам вряд ли что говорят, то голкипер Егор Шамов неплохо выступал за тульский «Арсенал», а Владислав Вада вообще был важным игроком «Сент-Этьена» и «Сарагосы».

Вишенкой на торте стал Лазар Ранджелович, он зажигал за «Урал» в прошлом сезоне, за 18 матчей собрав 3+4 по системе гол+пас, поэтому стал одной из главных целей «Рубина». В итоге казанцы выкупили контракт полузащитника, отсыпав «Олимпиакосу» два миллиона евро.

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Европейские чемпионаты

Верратти уехал, Салах остался

Юрген Клопп вышел из себя на пресс-конференции перед новым туром АПЛ. У него опять спросили про трансфер Мо Салаха, всего две недели после закрытия трансферного окна. Кажется, саудиты снова попробуют приобрести египтянина зимой, и участие «Ливерпуля» в Лиге Европы только ускоряет процесс. А 200 миллионов евро подгоняют ещё. Но первый раунд всё-таки остался за «Ливерпулем», Мохамед Салах остался в АПЛ.

А вот Марко Верратти пополнил список звёзд, уехавших на раннюю пенсию. Итальянца буквально выдавили из Парижа, дабы снизить нагрузку на раздутую зарплатную ведомость. Неизвестно, был ли трансфер на самом деле, ведь «ПСЖ» и катарским клубом «Аль-Араби» владеет один холдинг, но для отчётности СМИ получили информацию. За 30-летнего итальянского полузащитника заплатили 45 миллионов евро, а прощание с «ПСЖ» перед матчем с «Ниццей» получилось очень трогательным. Кстати, парижане проиграли тот матч несмотря на дубль Мбаппе – 2:3.