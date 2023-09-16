​В ЦСКА рассказали о травмах Заболотного и Мойзеса

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в рамках восьмого тура чемпионата России. По ходу игры Владимир Федотов из-за повреждений менял нападающего Антона Заболотного, автора первого гола команды, и Мойзеса.

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, в телеграм-канале поведал о состоянии Заболотного и Мойзеса.

По словам Брейдо, с Заболотным всё в порядке. Что до Мойзеса, то комментарий представителя ЦСКА был более широким.

«Завтра будет проведено дополнительное обследование, но уже сейчас есть заключение, что ничего страшного нет», - написал Брейдо, отмечая, что первые оценки медиков были положительными.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 20 сентября – против «Сочи» в Кубке России.