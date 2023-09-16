Осинькин прокомментировал переход Ушакова в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе нападающего Егора Ушакова в самарский клуб.

20-летний футболист, который принадлежит московскому ЦСКА, будет выступать за волжский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Специалист считает вингера быстрым и взрывным игроком, который умеет играть в футбол.

«Как только появилась возможность взять его в аренду, мы вступили в переговоры. Сейчас он делает первые шаги», - приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Стоит отметить, что Ушаков дебютировал за «Крылья Советов» в игре против ЦСКА (2:2), появившись на замену на 89-й минуте.