​Осинькин объяснил, почему Рассказов не заиграл в «Спартаке»

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился своим мнением о том, почему защитник Николай Рассказов не смог заиграть в «Спартаке».

«В больших клубах играть непросто. Мне кажется, в «Спартаке» ему не хватило опыта, он был молодой. В «Спартаке» он не смог зацепиться, после чего мы сделали предложение. У Рассказова есть мастерство, а ошибаются все футболисты», - сказал Осинькин журналистам.

Как известно, в субботу «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА на выезде – 2:2. Самарцы вели с разницей в два гола, но не смогли удержать победный результат.

В следующем туре Премьер-лиги «Крылья Советов» примут «Сочи».