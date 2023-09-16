«Ахмат» быстро забил в ворота «Краснодара»

Во втором матче дня в Премьер-лиге снова забит быстрый гол. Как и в битве ЦСКА с «Крыльями Советов», одна из первых атак в игре «Ахмат» - «Краснодар» стала результативной. Иван Олейников получил отменный пас на ход, оказался один на один с Матвеем Сафоновым и открыл счет - 1:0.

При таком раскладе «быки» рискуют в первый раз в сезоне проиграть, но пока остаются лидерами Премьер-лиги. Провально стартовавший «Ахмат» в онлайн-таблице делит пятое место с «Уралом». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.