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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин высказался о возможном уходе в другой клуб РПЛ

16 Сентября 2023 • 16:42 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, готов ли продолжить карьеру в одном из топ-клубов Российской премьер-лиги.

«Есть определённые договорённости с клубом. Вы же понимаете, что просто так уйти ни одна из сторон не может», - приводит слова Осинькина «Чемпионат».

58-летний специалист возглавляет самарский клуб с лета 2020 года, его соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Крылья Советов» после восьми туров Российской премьер-лиги занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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