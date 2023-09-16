Файзуллаев раскрыл подсказку Акинфеева перед штрафным

Лучший футболист матча ЦСКА - «Крылья Советов» (2:2) Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Кажется, что с ничьей можно вас поздравить, или нет?

- Нет, потому что мы - ЦСКА, мы всегда хотим выигрывать, хотели взять три очка. Провели хороший матч, несмотря на два пропущенных гола, смогли вернуться в игру и сделать ничью. Но, как вы видели, мы до конца боролись, чтобы взять три очка. Дай бог, в следующей игре победим.

- С вашим выходом на поле действительно игра ЦСКА преобразилась. С учетом гола за сборную вы вышли так ударно на замену. Есть опущение, что вы окончательно адаптировались в России?

- Я еще адаптируюсь, но все ребята помогают в команде адаптироваться, тренера. Спасибо всем. Конечно, я рад, что получил немного больше игрового времени, чтобы показать себя. Надеюсь, в следующем матче тоже получше буду играть.

- Уже есть с кем-то определенное взаимопонимание, с кем лучше получается взаимодействовать на поле?

- Пока одного игрока не могу назвать, потому что я еще мало играл здесь. На тренировках стараюсь общаться со всеми, подружиться и найти общий язык со всеми.

- На штрафной к вам прибежал Игорь Акинфеев. Что он говорил и советовал?

- Чтобы закрыть видимость вратарю, чтобы он не видел, и бить посильнее.

- Не получилось - только стенка. А так все было правильно по направлению?

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- Да.