​ЦСКА продлил серию без побед в РПЛ

В субботу ЦСКА не смог порадовать армию своих болельщиков – матч восьмого тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» завершился вничью со счётом 2:2. Таким образом, серия «армейцев» без побед в чемпионате России продлилась.

В последний раз ЦСКА выигрывал матч Премьер-лиги 13 августа, когда соперником команды Владимира Федотова был «Сочи» (2:1). С тех пор «армейцы» провели в чемпионате четыре матча и ни разу не набирали три очка. Результаты были следующими:

«Динамо» - ЦСКА 2:1;

«Оренбург» - ЦСКА 1:1;

ЦСКА – «Зенит» 1:1;

ЦСКА – «Крылья Советов» 2:2.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде против «Ростова».