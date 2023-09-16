Бывший арбитр РПЛ Федотов раскритиковал судейство в матче ЦСКА - «Крылья Советов»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче восьмого тура чемпионата России, в котором московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

Встречу обслуживала судейская бригада Артёма Любимова.

Федотов отметил, что Любимов не соответствует уровню судьи Премьер-лиги, ведь он удалил защитник ЦСКА Виллиана Рошу только после подсказки.

«Общее впечатление от работы Любимова очень плохое. Даже с учетом того, что удалил правильно. Мне важнее общее впечатление, чем эпизоды», - приводит слова Федотова «РБ Спорт».