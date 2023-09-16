​Только ЦСКА забивал и пропускал во всех матчах сезона РПЛ

В восьмом туре чемпионата России ЦСКА не удалось обыграть «Крылья Советов» - матч завершился вничью со счётом 2:2.

Как сообщает Opta, ЦСКА является единственной командой, которая во всех матчах текущего чемпионата России и забивала, и пропускала. Результаты «армейцев» выглядят так: 1:2, 3:2, 4:1, 3:1, 1:2, 1:1, 1:1, 2:2.

До октябрьской паузы на матчи национальных сборных ЦСКА сыграет в чемпионате России против «Ростова» (24 сентября), «Балтики» (30 сентября) и «Спартака» (8 октября). Ближайшую же игру команда Владимира Федотова проведёт 20 сентября – против «Сочи» в Кубке России.