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Ивич: «В последних играх «Ахмат» показал хороший результат и менталитет победителя»

16 Сентября 2023 • 16:29 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
1 2.90 X 3.50 2 2.50
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Несколько слов о сопернике. Мы знаем, что у «Ахмата» на старте не всё получалось, команда намного больше сейчас набирает очков.

- Я думаю, что команда «Ахмат» начала показывать хороший результат с момента, когда сменился тренер, сейчас эта команда - один из самых сложных соперников, против которой действительно тяжело играть. Для нас и остальных команд Премьер-лиги. В последних играх «Ахмат» показал хороший результат и менталитет победителя. Действительно, я ожидаю, что сегодняшняя игра будет непростой.

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Краснодар Владимир Ивич Ахмат
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