​ЦСКА пропустил в 9 последних матчах РПЛ, хуже было только в 1994 году

Субботнюю часть восьмого тура чемпионата России открывал матч между ЦСКА и «Крыльями Советов». Самарцы по ходу игры вели с разницей в два гола, но москвичам удалось отыграться и добиться ничьей – 2:2.

Серия ЦСКА с пропущенными голами в матчах Премьер-лиги достигла девяти матчей. Как сообщает Opta, в последний раз серия хуже текущей была у «армейцев» в 1994 году. Тогда ЦСКА пропускал в 11 играх чемпионата России кряду.

В последний раз ЦСКА удавалось не пропустить в матче РПЛ 27 мая. Тогда команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Краснодаром» - 0:0.

В следующем туре чемпионата соперником ЦСКА будет «Ростов».