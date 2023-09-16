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Ромащенко: «На такие матчи не нужно никого настраивать»

16 Сентября 2023 • 16:23 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
1 2.90 X 3.50 2 2.50
2-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Сегодня с первых минут Бернард Бериша в составе, несмотря на то, что два матча провел в составе сборных, но нет Конате. Они в разном состоянии прилетели?

- Это один из планов на игру, что у нас есть, поэтому не будем сейчас глубоко об этом говорить, но можно посмотреть и на соперника, у которого то же самое - Сперцян в резерве, и многие игроки, которые участвовали на день позже, чем он, играют сейчас в старте.

- Несколько слов о «Краснодаре». Насколько это тяжелый соперник с учетом того, что это лидер чемпионата. Наверное, каких-то лишних слов мотивации не потребовалось?

- На текущий момент все прекрасно знают, что «Краснодар» возглавляет таблицу и идет на первом месте. Это хорошая команда, она всегда отличалась своим фирменным стилем, поэтому безусловно на такие матчи не нужно никого настраивать, все прекрасно всё понимают. Но мы от этого не отталкивались. При подготовке к этому матчу мы все же делали акцент на собственные действия и собственную игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат
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