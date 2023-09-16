Бейл подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл отреагировал на информацию о возможном переходе в ЦСКА.

«Мой агент говорил о таком варианте, но в итоге ничего не произошло. ЦСКА не связался с «Крыльями», интерес был не такой серьезный», — приводит слова футболиста «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 28-летний Бейл принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт нидерландца с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Бейла оценивается в 1,8 млн евро.

«Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в рамках восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2.