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Ивич: «Для тренеров отъезд игроков в сборные - неудобная ситуация, но нам необходимо адаптироваться и работать»

16 Сентября 2023 • 16:17 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
1 2.90 X 3.50 2 2.50
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Как известно, у «Краснодара» сразу девять игроков находились в национальных сборных. Как это повлияло на подготовку к этой игре?

- Данного рода события - часть жизни и футбола. У нас такая команда с достаточно большим количеством игроков, которые участвовали в матчах своих сборных. В плане этой ситуации необходимо адаптироваться. Те футболисты, которые не принимали работу в этих матчах, на протяжении двух недель мы с ними вели работу, потом некоторые в итоге прибыли к нам в Краснодар, а кто-то  - прямиком сюда мимо Краснодара. Конечно же, для тренеров это неудобная ситуация, но нам необходимо адаптироваться и работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
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