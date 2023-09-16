Ивич: «Для тренеров отъезд игроков в сборные - неудобная ситуация, но нам необходимо адаптироваться и работать»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Как известно, у «Краснодара» сразу девять игроков находились в национальных сборных. Как это повлияло на подготовку к этой игре?

- Данного рода события - часть жизни и футбола. У нас такая команда с достаточно большим количеством игроков, которые участвовали в матчах своих сборных. В плане этой ситуации необходимо адаптироваться. Те футболисты, которые не принимали работу в этих матчах, на протяжении двух недель мы с ними вели работу, потом некоторые в итоге прибыли к нам в Краснодар, а кто-то - прямиком сюда мимо Краснодара. Конечно же, для тренеров это неудобная ситуация, но нам необходимо адаптироваться и работать.