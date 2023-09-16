Заболотный сделал результативное действие в пятом матче РПЛ подряд – его рекордная результативная серия в карьере

Завершился матч восьмого тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Команды смогли обменяться двумя забитыми мячами.

На 32-й минуте в составе столичного клуба отличился нападающий Антон Заболотный, который удачно исполнил 11-метровый удар. 32-летний нападающий отметился результативным действием в пятом матче чемпионата России подряд (четыре забитых мяча + одна передача), тем самым показав рекордную серию в своей профессиональной карьере.

Всего на счету Заболотного пять голов в этом сезоне РПЛ.