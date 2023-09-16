ЦСКА потерял ещё одного игрока из-за травмы

Форвард ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение в игре восьмого тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

32-летний Заболотный не смог доиграть встречу с самарским клубом и покинул поле уже в компенсированное время. Вместо нападающего на поле вышел Кирилл Глебов.

Заболотный уходил с поля с помощью представителей медицинского штаба ЦСКА, заметно прихрамывая. Напомним, в первом тайме «армейцы» потеряли из-за травмы Мойзеса.

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Крылья Советов» завершился вничью – 2:2.

В следующем туре «армейцы» встретятся с «Ростовом», «Крылья» сыграют против «Сочи».