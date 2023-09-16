Два удаления, пенальти и спасительный гол Чалова: ЦСКА дома ушёл с 0:2 и в меньшинстве отыгрался против «Крылья Советов»

В первом субботнем матче в рамках чемпионата России встречались ЦСКА и «Крылья Советов».

ЦСКА против «Крыльев Советов» – не самая громкая вывеска, но в отсутствие реально топовых противостояний по расположению команд в турнирной таблице это был центральный матч восьмого тура. «Армейцы» шли на седьмом месте, самарцы – на четвёртом. Предыдущий тур РПЛ состоялся в позапрошлый уик-энд, до матчей сборных. ЦСКА тогда досадно упустил в концовке домашней встречи победу над «Зенитом», а «Крылья Советов» в родных стенах крупно разобрались с «Факелом». Потенциальная победа над самарцами в отчётном матче сравнивала бы «армейцев» по очкам с этой командой, а если бы виктория доставалась «Крыльям», то они как минимум на два с половиной часа догоняли бы по набранным очкам «Краснодар».

«Красно-синие» откровенно провалили первую половину первого тайма. «Крылья Советов» визуально хозяйничали на футбольном поле, что вылилось в два забитых мяча в ворота хозяев. На второй минуте Горшков пробил из района левого угла штрафной в ближний угол, Акинфеев отразил недалеко от себя, а Рассказов направил мяч в сетку под вовремя подпрыгнувшим Костанцей (0:1). Шесть полевых игроков ЦСКА в своей штрафной площади сыграли роль статистов в том эпизоде. На 21-й минуте травмировавшегося Мойзеса заменил Агапов, и совсем скоро команда Владимира Федотова пропустила снова. Кучаев допустил потерю на своей половине поля, через Костанцу и Рахмановича мяч дошёл до Салтыкова, а тот реализовал выход один на один, пробив левее Акинфеева впротивоход голкиперу (0:2).

Только после этого у ЦСКА стала появляться какая-то активность впереди. Ничего особого «армейцы» не придумывали, всё было весьма просто в их атакующих действиях. Тем не менее за счёт настырности и неаккуратных действий чужого голкипера хозяева заработали пенальти. Произошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, а Ломаев не дотянулся до мяча и не перегруппировался в прыжке, поэтому и заехал рукой по лицу Виллиана Роши. В итоге самарцы после видеоповтора получили совсем не обязательный одиннадцатиметровый в свои ворота. В отсутствие на поле Чалова к точке подошёл Заболотный и сильно ударил в левый угол. Ломаев до мяча на сей раз достал, однако путь в сетку сфере преградить не смог (1:2). С таким счётом команды доиграли до перерыва уже безо всяких эксцессов.

Между таймами Федотов произвёл двойную замену, выпустив Мухина вместо Кучаева и Файзуллаева вместо Давилы. В начале второй половины встречи видеоассистенты Артёма Любимова раздумывали над тем, позвать ли к монитору ВАР главного арбитра. Решили не звать. Камнем преткновения была ситуация после углового в штрафной площади «Крыльев», где Агапов скинул мяч Набабкину, который подыграл себе рукой и не смог пробить Ломаева в левом углу. Возможно, по пути от Агапова к Набабкину мяч коснулся руки Костанцы. В любом случае пенальти не был назначен. ЦСКА прогнозируемо играл первым номером, самарцы иногда огрызались. Кое-какие шансы забить упустили Роша, Рахманович, Мухин, Шитов, Заболотный.

Только стоило Федотову увеличить представительство своих игроков в атаке, отрядив на поле Чалова вместо Набабкина, как хозяева остались ещё без одного защитника. Роша наступил на ногу Бабкину и не сразу, но получил вторую жёлтую карточку от рефери. Понятно, что оборона «армейцев» стала весьма уязвимой, однако гостям не удавались ответные атаки, чтобы проверить её на прочность. Москвичи в меньшинстве активно шли вперёд, и особенно активен был Файзуллаев, попавший в перекладину во время выхода один на один и пробивший немного правее створа с подступов к штрафной. А гол, сравнявший счёт, забил на 75-й минуте доселе практически незаметный Чалов. Оказавшись перед Ломаевым после передачи слева от Файзуллаева при свидетеле Заболотном, Фёдор мягко проткнул мяч в сетку (2:2).

Когда статус-кво восстановился, пыла у «армейцев» поубавилось, а «Крылья», наоборот, вспомнили, что значит атаковать. Квинтэссенцией стал сумасшедший момент Салтыкова, который на 88-й минуте всё-таки не наказал ослабленную оборону самарцев, за малым не попал в левый угол, когда вывалился один на один с Акинфеевым. Чуть позже команды сравнялись по числу удалений, ведь прямую красную карточку получил Солдатенков, уронивший Заболотного, рвавшегося на рандеву с Ломаевым после паса Заболотного. Антона в добавленное время поменяли из-за травмы на Глебова. Могли гости пропустить третий мяч, однако удача сопутствовала им в паре ситуаций. Итогом стала боевая ничья, которую ЦСКА вырвал именно в меньшинстве со счёта 1:2, а в целом – со счёта 0:2.Команда Федотова в РПЛ сыграла вничью третий раз подряд и не выиграла четвёртый матч кряду

Кирилл Иванцов