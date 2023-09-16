Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два удаления, пенальти и спасительный гол Чалова: ЦСКА дома ушёл с 0:2 и в меньшинстве отыгрался против «Крылья Советов»

16 Сентября 2023 • 16:02 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
окончен

В первом субботнем матче в рамках чемпионата России встречались ЦСКА и «Крылья Советов».

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:2Крылья Советов
  2'Рассказов Николай (0:1)
  22'Салтыков Никита (0:2)
(1:2) Заболотный Антон32'  
(2:2) Чалов Фёдор75'  
Акинфеев ИгорьНабабкин Кирилл 59' (Чалов Фёдор ( 59') Виллиан Роша  37'  62'Мойзес Роберто 21' (Агапов Илья ( 21') Келлвен ДугласЗделар Саша  40'Кучаев Константин 46' (Файзуллаев Аббосбек ( 46') Гайич Милан IIIОбляков ИванЗаболотный Антон 90' (Глебов Кирилл ( 90') Давила Виктор 46' (Мухин Максим ( 46')
Запасные: Рядно МихаилЛукин МатвейЕрмаков НикитаКисляк МатвейТороп ВладиславМендес ВикторАрбузов Ярослав
Ломаев Иван  31'Солдатенков Александр  90'Евгеньев РоманБейл Гленн  87'Рассказов НиколайКостанца Фернандо  66'Рахманович Амар 71' (Хубулов Владимир ( 71'Ушаков Егор 89') Бабкин Сергей 80' (Витюгов Максим ( 80') Горшков ЮрийШитов Владислав 71' (Писарский Владимир ( 71') Салтыков Никита
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийОвсянников БогданЛысов АлексейБарач МатеоЗотов ГеоргийАсайдулин РасильКарпицкий Егор
16 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

ЦСКА против «Крыльев Советов» – не самая громкая вывеска, но в отсутствие реально топовых противостояний по расположению команд в турнирной таблице это был центральный матч восьмого тура. «Армейцы» шли на седьмом месте, самарцы – на четвёртом. Предыдущий тур РПЛ состоялся в позапрошлый уик-энд, до матчей сборных. ЦСКА тогда досадно упустил в концовке домашней встречи победу над «Зенитом», а «Крылья Советов» в родных стенах крупно разобрались с «Факелом». Потенциальная победа над самарцами в отчётном матче сравнивала бы «армейцев» по очкам с этой командой, а если бы виктория доставалась «Крыльям», то они как минимум на два с половиной часа догоняли бы по набранным очкам «Краснодар».

«Красно-синие» откровенно провалили первую половину первого тайма. «Крылья Советов» визуально хозяйничали на футбольном поле, что вылилось в два забитых мяча в ворота хозяев. На второй минуте Горшков пробил из района левого угла штрафной в ближний угол, Акинфеев отразил недалеко от себя, а Рассказов направил мяч в сетку под вовремя подпрыгнувшим Костанцей (0:1). Шесть полевых игроков ЦСКА в своей штрафной площади сыграли роль статистов в том эпизоде. На 21-й минуте травмировавшегося Мойзеса заменил Агапов, и совсем скоро команда Владимира Федотова пропустила снова. Кучаев допустил потерю на своей половине поля, через Костанцу и Рахмановича мяч дошёл до Салтыкова, а тот реализовал выход один на один, пробив левее Акинфеева впротивоход голкиперу (0:2).

Только после этого у ЦСКА стала появляться какая-то активность впереди. Ничего особого «армейцы» не придумывали, всё было весьма просто в их атакующих действиях. Тем не менее за счёт настырности и неаккуратных действий чужого голкипера хозяева заработали пенальти. Произошла подача с левого фланга на дальнюю штангу, а Ломаев не дотянулся до мяча и не перегруппировался в прыжке, поэтому и заехал рукой по лицу Виллиана Роши. В итоге самарцы после видеоповтора получили совсем не обязательный одиннадцатиметровый в свои ворота. В отсутствие на поле Чалова к точке подошёл Заболотный и сильно ударил в левый угол. Ломаев до мяча на сей раз достал, однако путь в сетку сфере преградить не смог (1:2). С таким счётом команды доиграли до перерыва уже безо всяких эксцессов.

Между таймами Федотов произвёл двойную замену, выпустив Мухина вместо Кучаева и Файзуллаева вместо Давилы. В начале второй половины встречи видеоассистенты Артёма Любимова раздумывали над тем, позвать ли к монитору ВАР главного арбитра. Решили не звать. Камнем преткновения была ситуация после углового в штрафной площади «Крыльев», где Агапов скинул мяч Набабкину, который подыграл себе рукой и не смог пробить Ломаева в левом углу. Возможно, по пути от Агапова к Набабкину мяч коснулся руки Костанцы. В любом случае пенальти не был назначен. ЦСКА прогнозируемо играл первым номером, самарцы иногда огрызались. Кое-какие шансы забить упустили Роша, Рахманович, Мухин, Шитов, Заболотный.

Только стоило Федотову увеличить представительство своих игроков в атаке, отрядив на поле Чалова вместо Набабкина, как хозяева остались ещё без одного защитника. Роша наступил на ногу Бабкину и не сразу, но получил вторую жёлтую карточку от рефери. Понятно, что оборона «армейцев» стала весьма уязвимой, однако гостям не удавались ответные атаки, чтобы проверить её на прочность. Москвичи в меньшинстве активно шли вперёд, и особенно активен был Файзуллаев, попавший в перекладину во время выхода один на один и пробивший немного правее створа с подступов к штрафной. А гол, сравнявший счёт, забил на 75-й минуте доселе практически незаметный Чалов. Оказавшись перед Ломаевым после передачи слева от Файзуллаева при свидетеле Заболотном, Фёдор мягко проткнул мяч в сетку (2:2).

Когда статус-кво восстановился, пыла у «армейцев» поубавилось, а «Крылья», наоборот, вспомнили, что значит атаковать. Квинтэссенцией стал сумасшедший момент Салтыкова, который на 88-й минуте всё-таки не наказал ослабленную оборону самарцев, за малым не попал в левый угол, когда вывалился один на один с Акинфеевым. Чуть позже команды сравнялись по числу удалений, ведь прямую красную карточку получил Солдатенков, уронивший Заболотного, рвавшегося на рандеву с Ломаевым после паса Заболотного. Антона в добавленное время поменяли из-за травмы на Глебова. Могли гости пропустить третий мяч, однако удача сопутствовала им в паре ситуаций. Итогом стала боевая ничья, которую ЦСКА вырвал именно в меньшинстве со счёта 1:2, а в целом – со счёта 0:2.Команда Федотова в РПЛ сыграла вничью третий раз подряд и не выиграла четвёртый матч кряду

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Жигуль
16 Сентября 2023 в 16:21
Для Крыльев позор конечно так играть во втором тайме. Осинькин вообще потерял нить игры, бесполезные и поздние замены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.90 4.50
Видео
78 мин
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
1
1
2.65 3.65 2.65
Видео
16.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
3.30 3.70 2.18
Видео
16.09.23 в 21:15
Балтика Балтика
Ростов Ростов
2.70 3.50 2.70
Видео
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
17.09.23 в 16:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.20 4.20 1.66
Видео
17.09.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
18:00 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своей адаптации
17:59 · Россия. Премьер-лига
​Келлвен оценил уровень РПЛ
17:59 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Тикнизян будет полностью готов к переезду в Европу в следующем году» эксклюзив
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Форвард «Ахмата» Ильин умудрился не забить в пустые ворота с пары метров
17:51 · Россия. Премьер-лига
Салтыков считает, что похож на Аршавина
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Селихов и Бабич – в основе «Спартака» на матч с «Сочи»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов — о будущем Акинфеева: «Не рассматриваем вариант непродления отношений с Игорем»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Владимир Федотов ошибся с составом на матч с «Крыльями Советов»
17:30 · Россия. Премьер-лига
В РФС высказались о ситуации с внедрением офсайдных линий
17:26 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Боков рассказал, благодаря чему столичный клуб отыгрался в матче с «Крыльями Советов»
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Федотов – о трансферном окне: «Много было роковых случайностей, которые не позволили нам добрать игроков»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Келлвен: У ЦСКА хороший дух, поэтому мы были близки к победе над «Крыльями Советов»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Со второй попытки «Краснодар» забил «Ахмату» по правилам
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Федотов: «В первом тайме ЦСКА не было на поле»
Все новости
Рекомендуем