​Чалов догнал Заболотного на второй строчке гонки бомбардиров РПЛ

В субботу ЦСКА и «Крылья Советов» выясняют отношения в рамках восьмого тура чемпионата России. В первом тайме за «армейцев» забил Антон Заболотный, который реализовал пенальти. В тот момент Заболотный вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров Премьер-лиги.

Во втором тайме за ЦСКА забил Фёдор Чалов, который ранее вышел на замену. Теперь на счету Чалова тоже пять голов – он догнал Заболотного на второй позиции бомбардирского рейтинга. На его вершине располагается Матео Кассьерра. Колумбийский нападающий «Зенита» успел забить шесть мячей.

Следить за игрой между ЦСКА и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.