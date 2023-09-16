ЦСКА в меньшинстве сравнял счёт в матче с «Крыльями Советов»

Матч восьмого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» получается весьма драматичным. Самарцы вели с запасом в два гола уже в середине первого тайма, но в итоге растеряли свой перевес, при этом второй гол пропустили уже в большинстве. Его соорудили игроки, вышедшие на замену. Аббосбек Файзуллаев продвинулся в штрафной под давлением противников и сыграл в центр на Фёдора Чалова, который изящно перебросил голкипера и сравнял счет - 2:2.

При таком раскладе «Крылья Советов» делят второе место с «Динамо», проигрывая два очка «Краснодару», «армейцы» - шестые вместе с «Локомотивом». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.