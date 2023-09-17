Трансферная кампания в чемпионате России завершена: наши клубы стали экономить

В прошедший четверг закрылось очередное трансферное окно в России. Последние два сезона отечественные клубы живут в режиме изоляции от международных турниров. Факт малорадостный, прежде всего для ведущих клубов. Неслучайно активность на рынке приобретения с каждой кампанией становится всё слабее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о знаковых фигурах прошедшей кампании.
Уходят…
Переходы Малкома в «Аль-Хиляль» и Захаряна в «Реал Сосьедад» широко анонсировались и обсуждались. Новых фактов в этих переходах вряд ли удастся отыскать, так что остановимся на других. Под конец уходящего лета столичный «Спартак» сократил свою латиноамериканско-африканскую диаспору. 26-летний Шамар Николсон играл за «Спартак» с января 2022 года. Московский клуб приобрёл представителя Ямайки у бельгийского «Шарлеруа» за 8 млн евро. Его уход напрашивался. Соболева он не заменял даже тогда, когда тому была необходима пауза. В последний раз Шамар забивал за «Спартак» в октябре прошлого года. Другая потеря – Кейта Бальде из Сенегала, он отправится в «Эспаньол» на меньшую зарплату. Это будет аренда без права выкупа.
Саба в «Торино»
Далеко не знаковый защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов перебрался в ведущую итальянскую лигу. Для туринского «Торино» сумма трансфера составила 2,75 млн евро, плюс 250 тысяч евро «Динамо» получит в качестве бонусов. Также россияне получит 15% от следующей продажи футболиста. Интерес к футболисту возрос после завершившегося летом молодежного чемпионата Европы, где 21-летний уроженец Санкт-Петербурга засветился в сборной Грузии.
Пришли
Борьба за перспективных новичков с Балкан шла между «Спартаком» и «Зенитом». И яблоком раздора стал Страхиня Эракович из «Црвены Звезды». В июле клуб из Северной Пальмиры перехватил сербскую звезду. «Красно-белые» 17 июля согласовали трансфер: контракт с зарплатой 1 млн евро в год по схеме 3+1. И тут в игру ввязались питерцы. За «Зенитом» с 2022 года закреплено приоритетное право выкупа сербского центрального защитника в случае, если по нему придёт предложение от другого клуба. Но всё же самым крупным, с точки зрения финансов, стало приобретение столичного «Динамо». Меньше чем за сутки до закрытия окна команду пополнил полузащитник бразильского «Гремио» Бителло за 10 млн евро.
Мы четырнадцатые
С 26 июня, за два с половиной месяца, что продолжалось трансферное окно для клубов РПЛ, они потратили 98,3 млн евро, а на продаже заработали 124 млн евро. Продаём больше, чем покупаем? По затратам на приобретение Россия занимает 14-е место в мире. А как обстоят дела у ведущих лиг? Английская премьер-лига потратила на игроков в общей сумме 2,8 млрд евро. Далее идёт Саудовская Аравия – 957 млн евро и замыкает тройку Франция – 899,2 млн евро.
Знаковые летние трансферы 2023 года
Сумма сделки,
млн евро
|Малком
|«Аль-Хиляль»
|«Зенит»
|60
|Захарян
|«Реал Сосьедад»
|«Динамо»
|12
|Сазонов
|«Торино»
|«Динамо»
|2,75
|Карраскаль
|«Динамо» (Москва)
|ЦСКА
|аренда
|Николсон
|«Уотфорд»
|«Спартак»
|4,5
|Бальде
|«Эспаньол»
|«Спартак»
|аренда
|Бителло
|«Динамо»
|«Гремио»
|10
|Эракович
|«Зенит»
|«Црвена Звезда»
|8
|Бонгонда
|«Спартак»
|«Кадис»
|7
Константин Лицин
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