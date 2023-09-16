ЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удалён в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».

Бразильский футболист получил красную карточку после двух предупреждений. Первый горчичник Роша схлопотал на 37-й минуте матча, нарушив правила на Шитове, а вторая желтая была показана защитнику на 62-й минуте за наступ на ногу Бабкину.

Стоит отметить, что Роша в любом случае пропускал бы следующий матч ЦСКА в РПЛ, ведь первая желтая карточка в игре с «Крыльями» стала для него четвертой в текущем сезоне.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями поединка можно в текстовой трансляции.