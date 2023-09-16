​«Краснодар» озвучил состав на игру в Грозном

В восьмом туре чемпионата России «Краснодар» будет играть против «Ахмата» на выезде. Рулевой «быков» Владимир Ивич принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Сафонов, Петров, Волков, Алонсо, Тормена, Черников, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба, Олусегун.

После семи туров именно «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Владимира Ивича набрала 17 очков за счёт пяти побед и двух ничьих.

Игра между «Ахматом» и «Краснодаром» начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.