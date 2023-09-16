ЦСКА пропустил во всех матчах нового сезона РПЛ

Московский ЦСКА в очередной раз пропустил гол в матче Российской премьер-лиги.

В эти минуты ЦСКА принимает на своем поле «Крылья Советов» в рамках восьмого тура РПЛ. Гости смогли открыть счет уже на второй минуте поединка. Автором забитого мяча стал Николай Рассказов.

Таким образом, «армейцы» пропустили уже в восьмой игре подряд в текущем розыгрыше чемпионата России. Стоит отметить, что подопечные Владимира Федотова забили во всех восьми встречах.

За всеми событиями игры ЦСКА с «Крыльями Советов» можно следить в текстовой трансляции, которая доступна на нашем портале LiveResult.