Под конец первого тайма матча ЦСКА - «Крылья Советов» «армейцы» отыграли один мяч при счёте 0:2. После подачи углового с левого фланга в ворота гостей был назначен пенальти. Голкипер Иван Ломаев неудачно сыграл на выходе и не добрался до мяча, но при этом сбил с ног соперника, попав по лицу Виллиана Роши. Антон Заболотный пробивал 11-метровый и на силу направил мяч в левый угол, и мяч от рук голкипера все же влетел в сетку. Счет стал 1:2.

Видео нарушения правил и голевого удара предлагаем вашему вниманию. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.