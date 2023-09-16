​Заболотный вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу матч восьмого тура чемпионата России проводят ЦСКА и «Крылья Советов». После первого тайма на табло в Москве горит счёт 1:2. В составе «армейцев» гол забил нападающий Антон Заболотный, который мощным ударом реализовал пенальти.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Заболотного пятым в нынешнем чемпионате России. Форвард ЦСКА вышел на чистое второе место в рейтинге бомбардиров сезона Премьер-лиги. Больше голов на текущий момент забил только Матео Кассьерра из «Зенита» - шесть.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.