«Балтика» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Ростов
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Протокол игры
|15'Уткин Даниил (0:1)
Латышонок Евгений•Жиров Александр•Гассама Натан•Радмановац Никола•Маляров Кирилл•Пряхин Сергей•Кузьмин Максим•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Галоян Артур•Гузина Гедеон
Песьяков Сергей•Чернов Евгений•Терентьев Денис•Мелёхин Виктор•Вахания Илья•Миронов Алексей•Глебов Данил•Уткин Даниил•Мохеби Мохаммад•Голенков Егор•Байрамян Хорен
16 сентября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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