«Ахмат» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Краснодар
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Протокол игры
|(1:0) Олейников Иван3'
|38'Батчи Жоау (1:1)
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Тимофеев Артём56' (Конате Мохамед II (56') •Камило Рейжерс•Ковачев Светослав56' (Камилов Владислав (56') •Олейников Иван•Ильин Владимир•Бериша Бернард
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Петров Сергей•Кривцов Никита•Черников Александр•Батчи Жоау•Олусегун Джуниор•Кордоба Джон•Кади
16 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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