ЦСКА с пенальти отыграл один гол в матче с «Крыльями Советов»

В матч восьмого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Крылья Советов» вернулась интрига. Во время углового хозяев с левого фланга голкипер соперник Илья Ломаев сыграл на выходе. Однако он не смог попасть по мячу, но ударил по лицу Виллиана Рошу. После просмотра видеоповторов арбитр назначил пенальти в ворота самарцев. К мячу подошел Антон Заболотный и пробил в левую часть ворот с достаточной силой, чтобы мяч от рук голкипера оказался в сетке.

Счет стал 2:1 в пользу команды Игоря Осинькина.

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