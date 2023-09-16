Мойзес получил травму в матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

Защитник ЦСКА Мойзес не смог продолжить встречу восьмого тура чемпионата России, в которой «армейцы» принимают на своём поле «Крылья Советов».

В одном из эпизодов бразилец неудачно приземлился на левую ногу. Сначала футболист вернулся на поле после медицинской помощи, но спустя некоторое время потребовал замену. Вместо Мойзеса на 22-й минуте матча на поле вышел Илья Агапов.

Встреча ЦСКА и «Крылья Советов» проходит в эти минуты. На данный момент «армейцы» уступают - 0:2. За всеми событиями поединка вы можете следить в прямой текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.