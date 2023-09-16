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«Крылья Советов» забили второй гол в ворота ЦСКА

16 Сентября 2023 • 14:28 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Крылья Советов
1 1.67 X 4.00 2 5.30
2-й тайм

Матч восьмого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Крылья Советов» идёт не по сценарию «красно-синих». Николай Рассказов стал автором первого гола уже на стартовых минутах, а на экваторе первого тайма гости отличились еще раз. Никита Салтыков по центру вышел на удар и при сопротивлении защитника с 15 метров покатил мяч в левый угол ворот. Голкипер не выручил.

Счет стал 2:0. В случае победы самарцы будут делить первое место с «Краснодаром», соперник же остается седьмым. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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ЦСКА Москва Крылья Советов
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