«Крылья Советов» забили второй гол в ворота ЦСКА

Матч восьмого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Крылья Советов» идёт не по сценарию «красно-синих». Николай Рассказов стал автором первого гола уже на стартовых минутах, а на экваторе первого тайма гости отличились еще раз. Никита Салтыков по центру вышел на удар и при сопротивлении защитника с 15 метров покатил мяч в левый угол ворот. Голкипер не выручил.

Счет стал 2:0. В случае победы самарцы будут делить первое место с «Краснодаром», соперник же остается седьмым. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.