​Федотов – о трансферах ЦСКА: «Великолепно - нет лишних, посторонних людей»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, каким является его настроение после летнего трансферного окна.

«Великолепно. Нет лишних, посторонних людей. Есть обойма, работа продолжается. Горевать нет времени. И это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперёд», - слова Федотова приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что летом из ЦСКА ушли Хесус Медина, Бактиёр Зайнутдинов, Хорхе Карраскаль, Адольфо Гайч и другие футболисты.

В субботу ЦСКА проводит домашний матч против «Крыльев Советов» в рамках восьмого тура чемпионата России. Следить за тем, как развиваются события на футбольном поле, можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.