«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с ЦСКА

Стартовый субботний матч восьмого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Крылья Советов» начался с голевой атаки самарцев. Размашистая атака гостей завершилась сильным прострелом с линии штрафной к дальней, правой, штанге, где рикошет от игрока самарцев, и мяч парирован голкипером, вот только Николаю Рассказову никто не мешал добить его в сетку. Никакого офсайда здесь не было, поэтому счет открыт - 0:1.

Самарцы настигают «Краснодар» на первом месте, соперник делит седьмую строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.