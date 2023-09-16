Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: «Илон Маск, приезжай в гости, выпьем водочки»

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов заявил о желании встретиться с американским миллиардером Илоном Маском.

«Илон Маск, приезжай в гости в Москву, выпьем водочки! Проведем вместе время! Мне нравятся новые технологии, поэтому всегда хотелось бы пообщаться с людьми, которые их создают», - приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что Чепчугов являлся футболистом ЦСКА с 2010 по 2017 год. Также за свою карьеру он поиграл в составе красноярского «Металлурга», «Сибиряка», «Риги», «Сибири» и «Енисея». Сергей является трехкратным чемпионом Премьер-лиги и двукратным обладателем кубка страны.