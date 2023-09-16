​В «Динамо» оценили слова Карпина, посоветовавшего футболистам уезжать в европейские лиги

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», дал комментарий по поводу слов Валерия Карпина. Тренер сборной России недавно посоветовал футболистам уезжать в европейские лиги, если есть такая возможность.

По мнению Гафина, в этом вопросе всё индивидуально. Функционер поставил в пример Арсена Захаряна, сказав, что такие игроки способны выступать на уровне Лиги чемпионов.

«Что касается повального отъезда футболистов за рубеж, не думаю, что это правильно. Футболист должен к этому созреть, необходим определённый фундамент. Только после этого можно будет принимать определённое решение», - цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад».