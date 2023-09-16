Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Надо психологически понимать, что мы можем играть с ЦСКА на равных»

16 Сентября 2023 • 13:52 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Крылья Советов
1 1.67 X 4.00 2 5.30
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Как оцениваете работу в паузе? Насколько важен результат товарищеского матча с «Уралом»?

- Даже такая маленькая, двухнедельная пауза иногда может и выбить из какого-то ритма. Мы постарались сделать так, чтобы таких проблем было как можно меньше. Мы играли контрольный матч с «Уралом» и дали немного поиграть некоторым запасным, но в целом самое главное - поддержать тот ритм, который  у нас был до перерыва. Конечно, накладывает отпечаток то, что у нас несколько человек уезжали в сборную, плюс больные, которых надо было долечить. Но считаю, что эта пауза как минимум в психологическом плане точно пошла нам на пользу.

- Как оцените завершившийся трансферный период? Вы купили Бабкина, взяли в аренду Ушакова у ЦСКА. Насколько еще чего-то хотелось, или всем довольны?

- Самое главное, что у нас нет потерь. А остальное можно комментировать уже по истечению какого-то времени. Еще целых три месяца мы должны играть. Много матчей, такая большая нагрузка. Всегда хочется усиливаться, но в данный момент наша обойма пока работает.

- В прошлом сезоне было четыре матча с ЦСКА, и всего одна ничья. Что вы сегодня измените, чтобы была победа?

- Совсем разные были матчи. Некоторые по качеству были прям хорошие. Но очков, действительно, мало. Наверное, в первую очередь нам надо психологически понимать, что мы можем играть с ЦСКА на равных, и мы хотим это делать. Но детали, нюансы тактические какие-то мы уже раскрывать не будем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
59 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
2
1.81 3.90 4.50
Видео
16.09.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.65 3.65 2.65
Видео
16.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
3.30 3.70 2.18
Видео
16.09.23 в 21:15
Балтика Балтика
Ростов Ростов
2.70 3.50 2.70
Видео
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
15:04 · Россия. Премьер-лига
​Роша не поможет ЦСКА в игре с «Ростовом»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Как Заболотный забил в ворота «Крыльев Советов» - видео видео
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Заболотный вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров РПЛ
14:50 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Дайте Абаскалю поработать»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» забивали второй гол в ворота ЦСКА - видео
14:40 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Спартак» может обыграть «Сочи», но будет нелегко
14:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА с пенальти отыграл один гол в матче с «Крыльями Советов»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Мойзес получил травму в матче ЦСКА с «Крыльями Советов»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Как Рассказов открыл счёт в матче с ЦСКА - видео видео
14:28 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили второй гол в ворота ЦСКА
14:27 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Спартак» — сюрприз, может выиграть с красивой игрой или проиграть, когда никто не ждал
14:17 · Россия. Премьер-лига
Филимонов — о возможном увольнении Абаскаля: «Это замена шило на мыло»
14:15 · Россия. Премьер-лига
​Федотов – о трансферах ЦСКА: «Великолепно - нет лишних, посторонних людей»
14:08 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с ЦСКА
14:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: «Илон Маск, приезжай в гости, выпьем водочки»
Все новости
Рекомендуем