Осинькин: «Надо психологически понимать, что мы можем играть с ЦСКА на равных»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Как оцениваете работу в паузе? Насколько важен результат товарищеского матча с «Уралом»?

- Даже такая маленькая, двухнедельная пауза иногда может и выбить из какого-то ритма. Мы постарались сделать так, чтобы таких проблем было как можно меньше. Мы играли контрольный матч с «Уралом» и дали немного поиграть некоторым запасным, но в целом самое главное - поддержать тот ритм, который у нас был до перерыва. Конечно, накладывает отпечаток то, что у нас несколько человек уезжали в сборную, плюс больные, которых надо было долечить. Но считаю, что эта пауза как минимум в психологическом плане точно пошла нам на пользу.

- Как оцените завершившийся трансферный период? Вы купили Бабкина, взяли в аренду Ушакова у ЦСКА. Насколько еще чего-то хотелось, или всем довольны?

- Самое главное, что у нас нет потерь. А остальное можно комментировать уже по истечению какого-то времени. Еще целых три месяца мы должны играть. Много матчей, такая большая нагрузка. Всегда хочется усиливаться, но в данный момент наша обойма пока работает.

- В прошлом сезоне было четыре матча с ЦСКА, и всего одна ничья. Что вы сегодня измените, чтобы была победа?

- Совсем разные были матчи. Некоторые по качеству были прям хорошие. Но очков, действительно, мало. Наверное, в первую очередь нам надо психологически понимать, что мы можем играть с ЦСКА на равных, и мы хотим это делать. Но детали, нюансы тактические какие-то мы уже раскрывать не будем.