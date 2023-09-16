Ловчев подвёл итоги матча «Динамо» - «Пари НН»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о вчерашнем матче восьмого тура чемпионата России между столичным «Динамо» и «Пари НН».

«Динамо» было сильнее, имело преимущество, победа была бы логичной. Но не могу сказать, что ничью Нижний не заслужил. Очень даже заслужил - команда искала шанс и его реализовала», - гласит сообщение Ловчева в социальных сетях.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в пятницу, 15 сентября, и завершилась вничью со счетом 1:1. После этой игры «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, а «Пари НН» располагается на восьмой позиции.