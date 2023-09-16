В РФС рассказали, что ЦСКА и «Динамо» не хотят проводить ретро-матчи

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терёшин рассказал о возможных предстоящих матчах Лиги легенд.

«ЦСКА и «Динамо» это не особо интересно. Я немного сам был удивлен позицией. У Казани, у Ростова, у Самары есть интерес. Если, условно говоря, у столичных клубов особо интереса нет, то навязывать не будем», — заявил Терёшин «Матч ТВ».

Функционер добавил, что с представителями «Локомотива» пока разговора о ретро-матче не было, но в ближайшем будущем он обязательно состоится.

Напомним, 9 сентября состоялся матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором «Спартак» оказался сильнее сборной мира. Встреча завершилась со счетом 2:1.