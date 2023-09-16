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Георгий Зотов рассказал, что ему нравится в Осинькине

16 Сентября 2023 • 13:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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Через 0 ч. 0 мин.

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказался о наставнике команды Игоре Осинькине.

«Игорь Осинькин – один из лучших тренеров в моей карьере. Мне нравится, что у него есть четкое понимание футбола, от которого он не отходит», — заявил Зотов порталу «РБ Спорт».

58-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. На данный момент самарский коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 14 баллов.

Сегодня, 16 сентября, «Крылья Советов» на выезде сыграют с ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ, начало — в 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию встречи в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Георгий Зотов
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