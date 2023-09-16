Игрок «Пари НН» Майга: «Большая мотивация, когда Юран на скамейке»

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга высказался о том, что наставник команды Сергей Юран мог пропустить поединок восьмого тура чемпионата России против московского «Динамо».

«Мы переживали за Сергея Николаевича. Ничего страшного с ним не произошло. Да, у него была операция. Сейчас ему лучше. Когда Сергей Николаевич на скамейке, - это большая мотивация для нас», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Напомним, что поединок прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 15 сентября. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После этой игры «Динамо» занимает второе место в таблице, а «Пари НН» располагается на восьмой строчке.