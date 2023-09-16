Прогноз Бубнова на матч «Локомотив» - «Оренбург»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по поводу матча восьмого тура Премьер-лиги, в котором столичный «Локомотив» примет «Оренбург».

«2:1. «Железнодорожники» играют с перепадами, но в последнее время команда поправила дела. «Локо» будет тяжело, но победа должна достаться москвичам за счёт лучшей линии нападения», - приводит слова эксперта Sportbox.

«Локомотив» примет «Оренбург» на стадионе «РЖД-Арена» в воскресенье, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед восьмым туром хозяева располагаются на шестом месте в таблице, а гости – на 14-м.