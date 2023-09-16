«Спартак» без проблем одолеет «Сочи», лидер РПЛ потеряет очки: прогноз Ловчева на 8-й тур РПЛ

Легенда московского «Спартака» Евгений Ловчев в своём телеграм-канале поделился прогнозом на оставшиеся матчи восьмого тура Российской премьер-лиги.
Напомним, тур был открыт игрой «Динамо» с «Пари НН», которая завершилась вничью – 1:1.
По мнению эксперта, ЦСКА окажется сильнее «Крыльев Советов» на своем поле, «Спартак» одолеет дома «Сочи», а «Краснодар» не сможет на выезде обыграть «Ахмат». Полный прогноз Ловчева выглядит следующим образом:
- «ЦСКА» – «Крылья Советов» — 2:1
- «Ахмат» – «Краснодар» — 1:1
- «Спартак» – «Сочи» — 2:0
- «Балтика» – «Ростов» — 0:2
- «Урал» – «Факел» — 2:0
- «Рубин» – «Зенит» — 1:3
- «Локомотив» – «Оренбург» — 3:1
Все матчи Российской премьер-лиги в текстовом формате транслируются на портале LiveResult.
Бан пользователя