«Спартак» без проблем одолеет «Сочи», лидер РПЛ потеряет очки: прогноз Ловчева на 8-й тур РПЛ

Легенда московского «Спартака» Евгений Ловчев в своём телеграм-канале поделился прогнозом на оставшиеся матчи восьмого тура Российской премьер-лиги.

Напомним, тур был открыт игрой «Динамо» с «Пари НН», которая завершилась вничью – 1:1.

По мнению эксперта, ЦСКА окажется сильнее «Крыльев Советов» на своем поле, «Спартак» одолеет дома «Сочи», а «Краснодар» не сможет на выезде обыграть «Ахмат». Полный прогноз Ловчева выглядит следующим образом:

«ЦСКА» – «Крылья Советов» — 2:1

«Ахмат» – «Краснодар» — 1:1

«Спартак» – «Сочи» — 2:0

«Балтика» – «Ростов» — 0:2

«Урал» – «Факел» — 2:0

«Рубин» – «Зенит» — 1:3

«Локомотив» – «Оренбург» — 3:1

Все матчи Российской премьер-лиги в текстовом формате транслируются на портале LiveResult.