Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ.

«0:2. «Зенит» - явный фаворит в этом противостоянии. Казанцам останется только закрыться. Открытый футбол - самоубийство для «Рубина». Но даже эта тактика вряд ли им поможет», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Казани в воскресенье, 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка питерцы занимают третье место, а казанцы идут на 13-й строчке.