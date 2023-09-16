ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес Роберто•Зделар Саша•Гайич Милан III•Келлвен Дуглас•Кучаев Константин•Давила Виктор•Заболотный Антон•Обляков Иван
Ломаев Иван•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Бейл Гленн•Рассказов Николай•Горшков Юрий•Костанца Фернандо•Бабкин Сергей•Рахманович Амар•Салтыков Никита•Шитов Владислав
16 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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