Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

16 Сентября 2023 • 13:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.67 X 4.00 2 5.30
Через 0 ч. 0 мин.

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Крылья Советов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:0Крылья Советов
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан РошаМойзес РобертоЗделар СашаГайич Милан IIIКеллвен ДугласКучаев КонстантинДавила ВикторЗаболотный АнтонОбляков Иван
Запасные: Рядно МихаилМухин МаксимАгапов ИльяФайзуллаев АббосбекЛукин МатвейЕрмаков НикитаКисляк МатвейГлебов КириллТороп ВладиславЧалов ФёдорМендес ВикторАрбузов Ярослав
Ломаев ИванЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрБейл ГленнРассказов НиколайГоршков ЮрийКостанца ФернандоБабкин СергейРахманович АмарСалтыков НикитаШитов Владислав
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийУшаков ЕгорОвсянников БогданЛысов АлексейВитюгов МаксимПисарский ВладимирБарач МатеоХубулов ВладимирЗотов ГеоргийАсайдулин РасильКарпицкий Егор
16 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.09.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.90 4.50
Видео
16.09.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.65 3.65 2.65
Видео
16.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
3.30 3.70 2.18
Видео
16.09.23 в 21:15
Балтика Балтика
Ростов Ростов
2.70 3.50 2.70
Видео
17.09.23 в 14:00
Урал Урал
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
13:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» оценили слова Карпина, посоветовавшего футболистам уезжать в европейские лиги
13:52 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Надо психологически понимать, что мы можем играть с ЦСКА на равных»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Ловчев подвёл итоги матча «Динамо» - «Пари НН»
13:34 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали, что ЦСКА и «Динамо» не хотят проводить ретро-матчи
13:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:25 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не имеет проблем с получением денег от европейских клубов
13:24 · Россия. Премьер-лига
Георгий Зотов рассказал, что ему нравится в Осинькине
13:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Майга: «Большая мотивация, когда Юран на скамейке»
13:20 · Кубок России
​Тихонов оценил шансы 2DROTS пройти «Химки» в Кубке России
13:18 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев уверен, что «Спартак» добьётся победы над «Сочи»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Локомотив» - «Оренбург»
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» без проблем одолеет «Сочи», лидер РПЛ потеряет очки: прогноз Ловчева на 8-й тур РПЛ
13:05 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» - «Зенит»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Эменике: Дима Комбаров — лучший футболист «Спартака», с которым я играл
12:56 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин высказался об отъезде из сборной России
Все новости
Рекомендуем