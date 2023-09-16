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​Чалов в запасе: ЦСКА назвал состав на игру с «Крыльями Советов»

16 Сентября 2023 • 12:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.67 X 4.00 2 5.30
Через 0 ч. 0 мин.

Субботнюю программу восьмого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между ЦСКА и «Крыльями Советов». Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Кучаев, Обляков, Давила, Заболотный.

Отметим, что нападающий Фёдор Чалов начнёт игру на скамейке запасных.

ЦСКА и «Крылья Советов» услышат стартовый свисток в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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