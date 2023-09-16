Чилийский полузащитник «Сан-Маркоса» Микель Аркиарена в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём соотечественнике Викторе Давиле, который летом перебрался в ЦСКА.

- Когда мы вместе играли за «Уачипато», я был гораздо старше Виктора. Он мне запомнился, как очень талантливый и техничный футболист. Да, он был совсем невысоким, но уже тогда, в совсем молодом возрасте он был достаточно крепким, чтобы вести единоборства.

- Каким он вам запомнился, как человек?

- Его, в первую очередь, выделяло то, что Виктор, когда был совсем молодым по возрасту, казался взрослым. Я редко встречал таких молодых людей, он уже тогда знал, что хочет и был очень сосредоточен на результате.

- Как вы думаете, он сможет заиграть в России?

- Если брать только футбольные моменты, то у меня нет сомнений в том, что он сможет заиграть в ЦСКА. Я был рад, когда он все-таки перебрался в Россию. Важно, чтобы коллектив его принял хорошо. Мы пока не общались с ним после перехода, я надеюсь, что скоро поздравлю его с забитым голом. Если коллектив его примет хорошо и поможет адаптироваться, он сумеет заиграть в новой команде и принести ей пользу.