Георгий Зотов: «Борьба за первое место — это задача «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов ответил на вопрос о задачах команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Борьба за первое место — это и есть задача. А как еще? Слушайте, Греция выигрывала чемпионат Европы, хотя приезжала туда абсолютным аутсайдером. Нельзя ничего исключать», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Футболист считает, что если у «Крыльев» не будет большого количества травмированных игроков, то бороться за чемпионство вполне реально.

На данный момент подопечные Игоря Осинькина занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи турах.